El drama invisible del Covid persistente en Canarias: 70.000 afectados denuncian su abandono

Seis años después de la declaración del estado de alarma, 70.000 personas en Canarias, 2,4 millones de españoles, 36 millones de europeos y cerca de 400 millones en todo el mundo, siguen afectados por covid persistente. La Asociación Covid Persistente de Canarias (CovidPercan) denuncia los problemas compartidos por miles de afectados por esta enfermedad crónica, entre otros la falta de una atención sanitaria adecuada, el reconocimiento de la enfermedad y los problemas para la protección laboral y cobertura social.
Recuerdan que millones de personas continúan padeciendo esta enfermedad crónica que afecta gravemente a su calidad de vida. Esta enfermedad afecta mayoritariamente a mujeres, aunque puede presentarse a cualquier edad, incluidos niños y adolescentes que ven alterado su desarrollo académico y social. Con más de 40 síntomas, los más frecuentes son la fatiga extrema, los problemas respiratorios y los problemas cognitivos.
Pese a que la covid persistente dificulta o incluso impide desarrollar una actividad laboral normal, en España apenas se están concediendo adaptaciones de puesto de trabajo, ni reconocimientos de discapacidad o incapacidades laborales relacionadas con ella. Pese a que el 62% de los contagios fueron en el trabajo, solo uno de cada cuatro se ha reconocido como accidente laboral o enfermedad profesional.
CovidPercan denunció que la Consejería de Sanidad incumple su propia Estrategia de covid persistente 2022-26. Del total de las 30 medidas incluídas no se han llevado a cabo el 67%.
Los mayores incumplimientos son las unidades transdiciplinares (de trabajo conjunto para crear un nuevo conocimiento integrado, y disponibilidad de especialistas en Disautonomía, Nutricionistas, etc., solo hay consultas monográficas sin coordinación entre especialistas que tratan a pacientes; los problemas de derivaciones a profesionales de la psicología; el nulo seguimiento entre profesionales de los centros de salud (enfermería, fisioterapia, trabajo social); no se han desarrollado materiales y herramientas con recomendaciones y ejercicios de autocuidado para pacientes en función de su sintomatología; no se han desarrollado acciones formativas en las que se explique a los profesionales sanitarios la covid persistente y las claves de su abordaje, o la inexistencia de un registro autonómico de pacientes.
Abandonados
El adjunto a la Diputación del Común, Antonio Alarcó, afirmó que “no puede ser que miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia se sientan abandonadas”, y reclamó medidas urgentes para paliar sus efectos, programas específicos de atención médica, seguimiento clínico y apoyo social y laboral.
Los más de 40 síntomas “obligan a impulsar protocolos médicos especializados y un seguimiento continuado de los pacientes que permita avanzar en nuevas terapias y mejorar su calidad de vida”.