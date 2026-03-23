Accidente de tráfico con incendio de vehículo en Tenerife

Un accidente de tráfico en Tenerife ha generado este lunes importantes retenciones en la zona sur de la Isla, concretamente en la entrada de Guía de Isora, donde varios vehículos se han visto implicados.
El suceso se ha producido en torno al mediodía y se han movilizado numerosos efectivos de emergencia, entre ellos bomberos y varias ambulancias.
Según las primeras informaciones recabadas en la zona, el accidente podría haberse producido por una colisión frontal entre vehículos, lo que ha provocado importantes daños materiales.
Además, uno de los coches implicados habría llegado a prenderse fuego, lo que ha requerido la intervención inmediata de los bomberos para sofocar las llamas y asegurar el área.
Tráfico desviado en Guía de Isora
Como consecuencia del accidente, las autoridades han procedido a desviar el tráfico por Guía de Isora, lo que está generando complicaciones en la circulación en esta vía del sur de Tenerife.
De momento, se desconoce si hay heridos.