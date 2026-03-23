Un aparatoso vuelco en Tenerife deja una mujer herida

Una mujer de 43 años ha resultado herida de carácter moderado este lunes tras un accidente de tráfico en Tenerife, en el enlace entre la TF-4 y la TF-1, en Santa Cruz. El siniestro se produjo a primera hora de la mañana y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias.
El incidente tuvo lugar a las 06.37 horas, cuando el CECOES 112 recibió una alerta que informaba de una colisión con posterior vuelco de un turismo en esta vía del área metropolitana. De inmediato, se movilizaron los recursos necesarios para atender la situación.
Vuelco tras una colisión en la TF-1
Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el vehículo implicado sufrió un vuelco tras el impacto. A su llegada, los efectivos comprobaron que la conductora había logrado salir del coche por sus propios medios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la afectada en el lugar del accidente. Presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue estabilizada antes de su traslado.
Posteriormente, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde continuó recibiendo asistencia médica.
Amplio dispositivo de emergencia
En el operativo participaron efectivos del SUC, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, la Policía Local y el servicio de mantenimiento de carreteras.
Los bomberos aseguraron el vehículo siniestrado para evitar riesgos adicionales, mientras que los operarios de carreteras procedieron a la limpieza de la vía.
Por su parte, los cuerpos policiales se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente en la TF-1.
Este suceso se suma a otros incidentes registrados en las carreteras de Tenerife, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en el Archipiélago.