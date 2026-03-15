El actor tinerfeño Taz Skylar tiene claro qué plato canario cocinaría en ‘One Piece’: “Sería rollo luxury”

El actor canario Taz Skylar, uno de los protagonistas de la adaptación de ‘One Piece’ en Netflix, ha dejado un curioso guiño a la gastronomía de las Islas durante una entrevista concedida a la revista Fotogramas.
Durante la conversación, el intérprete que da vida al carismático chef Sanji, fue preguntado por qué plato canario le gustaría cocinar si su personaje tuviera la oportunidad de hacerlo en la segunda temporada de la serie. La respuesta fue directa: “me botaría unas papas arrugadas con mojo”.
Sin embargo, el actor no se quedó ahí. Fiel al estilo creativo de su personaje en la ficción, Skylar comenzó a imaginar cómo transformaría ese plato tradicional en una versión más sofisticada.
Una versión “luxury” del plato canario
Mientras reflexionaba sobre la idea, el actor explicó que prepararía una reinterpretación del plato “rollo luxury”, pensando en cómo presentarlo de forma innovadora.
En un primer momento imaginó una versión sólida del mojo, como si fueran pequeñas galletas que sirvieran para acompañar las papas arrugadas y decorar el plato. Pero, a medida que desarrollaba la idea, se le ocurrió una propuesta aún más llamativa. “Metería el mojo dentro de la papa”, explicó, añadiendo que la intención sería que al cortar la papa el mojo saliera del interior, creando un efecto sorprendente en el plato. “Sería un plato espectacular”, comentó.
@fotogramas_es Si Taz Skylar es el chef de los Sombrero de Paja en 'ONE PIECE', teníamos que preguntarle esto. El actor, que da vida al brillante Sanji y además es canario, nos cuenta cuál sería el plato de su tierra que llevaría directo a la cocina del Baratie en la temporada 2. Entre piratas, batallas y travesías por el Grand Line, ¿te imaginas a Sanji sirviendo un clásico canario en la mesa? ¿Cuál te gustaría que fuera? #QueVer #Seriesentiktok #OnePiece #TazSkylar #Sanji ♬ sonido original – Fotogramas
El chef de los Sombreros de Paja
En la serie de acción real de One Piece, Skylar interpreta a Sanji, el chef de la tripulación de los Sombreros de Paja, un personaje conocido por su talento culinario y por convertir la cocina en una parte fundamental de la historia.
La adaptación de Netflix, basada en el popular manga creado por Eiichiro Oda, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la plataforma tras el estreno de su primera temporada.
Ahora, mientras se espera el estreno de la segunda entrega, las palabras del actor han servido para introducir un guiño a la gastronomía canaria, imaginando cómo uno de los platos más emblemáticos del Archipiélago podría reinterpretarse en el universo culinario de Sanji.
Aunque por ahora se trata solo de una idea surgida durante la entrevista, la propuesta de Skylar deja claro que las papas arrugadas con mojo también tendrían cabida en la cocina del Grand Line, aunque en una versión mucho más creativa.