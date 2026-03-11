La Aemet activa nuevos avisos en Canarias este viernes: islas y zonas de mayor afección

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por fenómenos meteorológicos adversos relacionados con el viento para este viernes, 13 de marzo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las rachas máximas previstas alcanzarán los 80 kilómetros por hora, afectando especialmente a zonas de cumbre y vertientes orientadas al sur y oeste de las islas occidentales.
La Palma, la isla más perjudicada
En La Palma, el aviso comenzará a las 09:00 horas del viernes en la zona de cumbres, donde se esperan rachas de hasta 80 km/h de componente este, con especial incidencia en zonas altas de la vertiente oeste.
A partir de las 21:00 horas, el aviso se extenderá al oeste de la Isla con rachas de 70 km/h de componente noreste.
Las áreas con mayor afección serán la vertiente noroeste, el extremo sur y el municipio de Los Llanos de Aridane.
Así afectará el aviso a Tenerife, La Gomera y El Hierro
En el resto de las islas de la provincia, los avisos entrarán en vigor a las 21:00 horas del viernes:
- Tenerife: Se esperan rachas de 70 km/h del noreste, localizadas principalmente en el litoral sureste, el extremo oeste y las zonas altas del suroeste.
- La Gomera: La isla registrará vientos de hasta 80 km/h de componente noreste, afectando con mayor intensidad a las vertientes suroeste, sur y sureste.
- El Hierro: El aviso prevé rachas de 70 km/h del noreste, incidiendo especialmente en las vertientes sureste y sur de la isla.
Prealerta en toda Canarias
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de prealerta por viento en el archipiélago el pasado lunes, 9 de marzo.
Esta medida, que se mantiene activa en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), afecta a las siguientes zonas:
- Tenerife, Gran Canaria, La Palma (cumbres y oeste), La Gomera y El Hierro.
- Lanzarote y Fuerteventura.
Según las observaciones técnicas, el régimen de alisios deja rachas de hasta 70 kilómetros/hora en puntos como El Paso (La Palma), El Pinar (El Hierro), las vertientes noroeste y sureste de Tenerife, y las zonas de cumbres y vertientes oeste y sureste de Gran Canaria.