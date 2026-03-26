Desalojan un asentamiento ilegal de 10 personas en la costa de Los Abrigos

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona y el Servicio Provincial de Costas llevaron a cabo recientemente una nueva operación de desalojo y limpieza en el tramo litoral comprendido entre La Mareta y Agua Dulce, en el núcleo de Los Abrigos.
La intervención, en la que participaron efectivos de la Dirección Provincial de Costas, la Policía Local, la Guardia Civil y personal de Servicios Generales y de la empresa pública Sermugran, se saldó sin incidentes: una decena de personas ocupaban la zona en el momento de la actuación y todas abandonaron el lugar voluntariamente.
OPERACIONES
Es la cuarta operación de este tipo que se realiza en esta franja costera en los últimos años. En esta ocasión, el operativo se desarrolló con normalidad. Con carácter previo a la intervención, se había comunicado a las personas asentadas la fecha exacta del desalojo, lo que facilitó que la desocupación transcurriera de forma ordenada.
Sin embargo, este tipo de desalojos tienen un patrón común: una vez son ejecutados, los mismos asentamientos tienden a ser reocupados en un plazo relativamente breve, una dinámica repetida, en este y otros enclaves del litoral, donde se practican este tipo de actividades.
Ante esa circunstancia, la Dirección Provincial de Costas ha puesto en marcha labores de vigilancia periódica, aunque desde el propio organismo se reconoce que la solución pasa por reforzar el seguimiento y la presencia continuada en el terreno.
BARRANCOS
El municipio de Granadilla de Abona alberga varios asentamientos irregulares distribuidos a lo largo de la franja costera que se extiende entre Los Abrigos y El Médano. El más significativo es el ubicado en la zona del barranco de Los Balos y en la zona cercana a la cueva del Hermano Pedro, donde se estima que residen alrededor de un centenar de personas.
En este enclave, el Ayuntamiento ha coordinado actuaciones conjuntas con el Consejo Insular de Aguas y Costas. Según fuentes municipales, tras una reunión en la que participaron el área de Medio Natural y el Consejo, ambas administraciones han sido requeridas para tramitar los permisos necesarios que permitan intervenir en el punto afectado.