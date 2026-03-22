ASG demanda medidas específicas para paliar los efectos de la guerra

El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG) abordará en la próxima sesión de control al Gobierno dos cuestiones de importancia para el presente y el futuro del Archipiélago: la reforma del sistema de financiación autonómica y la eficacia real de las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio.
El portavoz parlamentario de ASG preguntará al presidente del Gobierno por la valoración de las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, cuyo impacto ya se está dejando sentir con intensidad en Canarias.
Movilización de recursos
Curbelo recuerda que el incremento del precio de los combustibles, el encarecimiento del transporte y la presión sobre los costes empresariales está teniendo una repercusión directa en el precio de los alimentos y bienes básicos en las Islas. Aunque valora la rapidez de respuesta del Gobierno central y la movilización de recursos, advierte de que una parte significativa de las medidas fiscales aprobadas tiene un efecto limitado en Canarias debido a su singular sistema tributario, basado en el IGIC en lugar del IVA. “Lo que puede ser eficaz en la Península no tiene una traslación automática en Canarias”, señalará Curbelo, quien insistirá en que la clave no es replicar medidas, sino adaptarlas a la realidad insular.
En este contexto, planteará la necesidad de articular compensaciones específicas, reforzar las ayudas al combustible –especialmente en las islas no capitalinas– y permitir un mayor margen financiero a la Comunidad Autónoma para desplegar medidas propias sin comprometer los servicios públicos esenciales.
El portavoz de ASG pondrá el acento en el carácter estructural del problema, derivado de la dependencia exterior del Archipiélago en materia energética y de transporte, lo que amplifica el impacto de cualquier crisis internacional. “Canarias necesita una respuesta diferenciada, no por privilegio, sino por justicia territorial”, defenderá.
Además, Casimiro Curbelo preguntará al vicepresidente del Gobierno por la viabilidad de afrontar con garantías una reforma del modelo de financiación autonómica que sea justa, multilateral y adaptada a la realidad territorial del Estado.