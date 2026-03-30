Ya está en vigor: ayudas de hasta 8.000 euros por contratar en Canarias

El Servicio Canario de Empleo (SCE) mantiene abierto el plazo desde este mes para solicitar las ayudas del programa Retorno al Empleo en Canarias, una subvención que permite acceder a hasta 8.000 euros por contrato indefinido para fomentar la contratación de personas desempleadas de larga duración en las Islas.
La convocatoria, vigente en 2026 tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, está dirigida a empresas y autónomos que formalicen nuevos contratos laborales, con el objetivo de impulsar el empleo estable en el Archipiélago.
Hasta 8.000 euros por contrato indefinido
La ayuda base es de 7.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa, una cuantía que puede aumentar hasta los 8.000 euros si la persona contratada pertenece a determinados colectivos prioritarios.
En concreto, el incentivo suma 1.000 euros adicionales cuando el trabajador contratado es:
- una mujer
- una persona mayor de 45 años
En los contratos a jornada parcial, la subvención se reduce de forma proporcional, siempre que la jornada alcance al menos el 50% de la habitual en el sector.
También incluye contratos temporales
El programa Retorno al Empleo en Canarias no solo contempla contratación indefinida. También prevé ayudas para contratos eventuales por circunstancias de la producción:
- 3.000 euros para contratos de al menos seis meses
- 4.000 euros para contratos de 12 meses
En todos los casos, los contratos deben ajustarse a la normativa laboral vigente.
Requisitos: desempleados de larga duración
Para acceder a la ayuda, el trabajador contratado debe tener la condición de desempleado de larga duración en Canarias.
Esto implica:
- estar inscrito como demandante de empleo en el SCE
- haber permanecido en esa situación al menos 12 meses dentro de un periodo de 18 meses (360 días en 540 días)
Además, el beneficiario deberá cumplir con los requisitos establecidos en las bases reguladoras y formalizar el contrato conforme a la normativa vigente.
Plazo abierto en abril de 2026
El calendario de esta convocatoria es clave para empresas y autónomos.
En este periodo:
- se subvencionan contratos firmados entre diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026
- el plazo de solicitud estará abierto del 1 al 16 de abril de 2026, coincidiendo con los primeros días hábiles del mes para el tercer periodo (contratos laborales suscritos en los meses de diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026).
La tramitación debe realizarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Cómo se abona la ayuda
La subvención se concede mediante pago único, según establecen las bases del programa.
Además, la normativa recoge que:
- no se incrementa la ayuda si se amplía la jornada posteriormente
- tampoco aumenta en caso de prórrogas del contrato
- ni en sustituciones del puesto subvencionado
Diferencias con otras ayudas en España
A diferencia de otras comunidades como Andalucía, donde existen incentivos de hasta 18.000 euros vinculados estrictamente a la primera contratación de autónomos, el programa canario no exige que se trate del primer trabajador de la plantilla.
En Canarias, el enfoque se centra en facilitar la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, lo que permite que una misma empresa pueda beneficiarse en varias ocasiones si refuerza su equipo con perfiles de difícil inserción.