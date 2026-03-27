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Piden ayuda para localizar a Bilal, desaparecido en Canarias

Fue visto por última vez el pasado 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria
Piden ayuda para localizar a Bilal, desaparecido en Canarias
Bilal, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria. DA
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La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar al joven Bilal Y., desaparecido desde el 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Bilal, de 21 años, mide 1,80 metros y, según ha informado la Policía Nacional, el joven tiene el pelo castaño y ondulado, así como los ojos de color marrón.

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Desde el cuerpo policial se solicita que si se tiene información sobre el joven, contacte con la Policía Nacional a través del número de teléfono 091.

Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año

El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.

Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).

Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.

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