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Hallan el cadáver de una menor de 15 años en la bocana de un muelle de Canarias

La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de la menor de origen noruego
Hallan el cadáver de una menor de 15 años en la bocana de un muelle de Canarias
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El cuerpo sin vida de una menor de 15 años, de origen noruego, ha sido hallado a primera hora de este sábado en la bocana del muelle de Puerto Rico, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), según ha confirmado la Guardia Civil.

La alerta, según ha explicado, se ha producido sobre las 09.00 horas, cuando la Guardia Civil ha sido informada por el 112 Canarias de llamadas que han avisado del hallazgo del cuerpo de la menor, que ya ha sido identificada por su madre.

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Hasta la zona se ha trasladado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga las posibles causas del fallecimiento de la menor.

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