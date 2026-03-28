La Laguna lo hace oficial: así será la mayor transformación de los campus de la ULL

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado luz verde al inicio de la mayor transformación urbanística de sus campus universitarios en décadas. El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) relativa a los suelos calificados como Sistema General Docente y Sociocultural, una medida que permitirá reordenar los ámbitos de Anchieta, Guajara y Geneto.
Esta actuación surge tras la declaración de la Universidad de La Laguna (ULL) de que ciertos suelos son innecesarios para su crecimiento académico, lo que abre la puerta a destinarlos a usos con mayor retorno social. El objetivo principal es reducir la presión en el mercado del alquiler, mejorar la movilidad y reforzar los espacios verdes.
Vivienda y residencias: alivio para el mercado de alquiler
Uno de los pilares del proyecto es la creación de nuevas residencias estudiantiles en Anchieta y Guajara. Esta medida responde a la demanda histórica de la ULL y de colectivos estudiantiles ante la falta de plazas alojativas.
Al aumentar la oferta específica para alumnos, se espera reducir la competencia por el alquiler de larga duración en los barrios colindantes, facilitando el acceso a la vivienda a las familias residentes.
Además, en el campus de Guajara se prevé la incorporación de vivienda protegida, reforzando la cohesión social y atendiendo a las necesidades reales de alojamiento en el municipio.
Un nuevo pabellón polivalente y grandes equipamientos
En el ámbito deportivo, la modificación identifica expresamente la creación de un equipamiento de gran escala en Guajara. Se trata de un espacio polivalente diseñado para acoger competiciones oficiales de carácter nacional e internacional, así como eventos culturales multitudinarios.
Con esta infraestructura, el Ayuntamiento busca reducir la presión de eventos masivos sobre el conjunto histórico, declarado Patrimonio Mundial.
Sostenibilidad y corredores verdes en Geneto
La reforma urbana también pone el foco en la protección ambiental. En Geneto, se plantea una visión innovadora mediante la creación de un espacio libre con funciones ecológicas y paisajísticas que funcionará como “bisagra” entre la ciudad y el territorio. Esta propuesta busca mejorar la continuidad ecológica y frenar la expansión urbana sobre el suelo rústico.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, calificó la decisión como un “paso histórico” para modernizar la ciudad universitaria y atender las demandas de alojamiento.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, subrayó que no se trata de un simple ajuste técnico, sino de una “relectura profunda” de los campus como piezas urbanas vivas y conectadas.
Plazos y próximos pasos
El borrador del plan y el Documento Ambiental Estratégico ya han sido remitidos al órgano ambiental insular. Tras la evaluación ambiental y la redacción del documento definitivo, el plan deberá ser ratificado por el Pleno municipal.
Según los plazos administrativos habituales, se prevé que la aprobación inicial se produzca en el primer semestre de 2027.