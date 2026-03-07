El CD Tenerife, a recobrar la senda del triunfo ante el CD Lugo

El CD Tenerife quiere recobrar esa tarde (15.15 horas) la senda del triunfo a costa de un CD Lugo, que llega en plena forma a la isla tras firmar cuatro jornadas sin conocer la derrota. Por contra, los de Cervera solo han podido ganar un partido de los cuatro últimos disputados. Pese a ello, los blanquiazules siguen con un colchón de nueve puntos sobre el inmediato perseguidor, el Celta Fortuna.
Las malas noticias se acumulan para el representativo ya que pierde para lo que resta de temporada al defensa Marc Mateu, mientras que el capitán Aitor Sanz es duda para el partido de hoy ante el cuadro gallego.
Mateu continúa sin recuperarse de una lesión de tobillo que sufrió tras la primera jornada liguera ante el Guadalajara, y que aunque llegó a reaparecer muchos meses después, ha recaído y finalmente se ha decidido que no juegue más hasta encontrar una solución para el jugador valenciano.
El entrenador blanquiazul, en la conferencia de prensa previa al choque, también habló del capitán Aitor Sanz. “Sufrió un problema muscular en el último entrenamiento, y las sensaciones que tiene no son buenas”.
Además, el club emitió un parte médico del centrocampista Javi Pérez, lesionado de larga duración, en el que comunica que el jugador manchego padece una rotura muscular en el sóleo derecho.
A las ausencias por lesiones se une la baja del centrocampista brasileño Fabricio Assis, sancionado con un partido tras su expulsión la semana pasada ante el Real Avilés Industrial.
Por el contrario, Cervera recuperará a Nacho Gil, superada una lesión muscular, aunque el atacante valenciano acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que está en riesgo de perderse el siguiente partido, en el que el CD Tenerife visitará al Celta Fortuna, segundo clasificado, el próximo día 13. Un partido que podría resultar clave para el ascenso si los blanquiazules derrotan al filial celeste en Balaídos.
El once probable que salte esta tarde al verde del Heliodoro podría estar compuesto por: Dani, Cesar Landázuri, León, David, Alasssan Juanjo, Ulloa, Nacho Gil, Enric y Gastón Valles.