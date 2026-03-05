El Cabildo prevé licitar para 2027 el centro sociosanitario de Guía de Isora tras 16 años de retrasos

El Cabildo de Tenerife trabaja ahora con el objetivo de sacar a licitación, antes de que termine el actual mandato, las obras para finalizar el centro sociosanitario de Guía de Isora, una infraestructura proyectada hace más de una década para reforzar la atención a personas mayores en la comarca suroeste de la Isla.
El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) se encuentra actualmente revisando y actualizando el proyecto original, después de constatar que el edificio, que permaneció paralizado por distintos motivos durante años, presenta instalaciones “que no se ajustan a las necesidades actuales del servicio”, según fuentes de la Coporación insular.
Entre las modificaciones sustanciales que se están introduciendo en el proyecto destacan mejoras en la cocina, que resultaba insuficiente para la capacidad prevista del centro, así como la adecuación del sistema de climatización. Además, la actualización del diseño también implica revisar distintas instalaciones del edificio.
Estudios técnicos
Para redactar el nuevo proyecto, el Cabildo tramita un encargo con la empresa pública Gestur. De forma paralela, y debido al tiempo transcurrido desde la ejecución de parte de la obra, se están realizando ensayos y estudios técnicos para comprobar el estado real de las instalaciones. Entre las actuaciones pendientes figura la adecuación de varios espacios interiores y la renovación completa del sistema de cableado, que resultó gravemente afectado por actos vandálicos en 2021.
Según el calendario de trabajo que maneja el IASS, estos ensayos podrían estar finalizados durante el actual mes de marzo, mientras que la redacción definitiva del proyecto se prevé para el próximo julio. Con todo esto, el objetivo ahora del Cabildo es disponer de toda la documentación técnica a tiempo para poder licitar las obras “antes de que finalice el actual mandato, en 2027”.
El Centro Sociosanitario de Guía de Isora arrastra una larga trayectoria de retrasos. El proyecto se remonta a 2010, cuando el Ayuntamiento impulsó la iniciativa. Para ello, fueron demolidas las antiguas escuelas del casco urbano y se aportó 1,2 millones de euros para la primera fase de la construcción.
La infraestructura se diseñó con 75 plazas residenciales y 20 plazas de atención diurna. Ante la falta de inversión insular en aquel momento, el consistorio asumió el impulso inicial de la obra, llegando a ejecutar cerca del 50 % del edificio.
CRISIS FINANCIERA
Los trabajos avanzaban a buen ritmo, pero en 2011 se paralizaron a causa de la crisis financiera. En 2014, el Gobierno de Canarias aportó 400.000 euros para intentar reactivar el proyecto, aunque en marzo de 2015 volvió a detenerse.
Tres años más tarde, el Cabildo retomó la iniciativa con un plazo de ejecución de diez meses. Sin embargo, la pandemia de la Covid-19 provocó una nueva paralización en 2020.
Por si fuese poco,a ello se sumó que en 2021 se vandalizó una gran parte de la infraestructura eléctrica del edificio, con un coste estimado de unos tres millones de euros, lo que obligó a revisar nuevamente el proyecto.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante una visita junto a la alcaldesa del municipio, Ana Dorta, anunció que estaba previsto culminar las obras durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, la necesidad de revisar el proyecto obligaron a reprogramar los plazos.
En 2023, el Cabildo recibió 3,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation destinados a la reposición de elementos dañados por actos vandálicos y a la dotación de equipamiento del centro. La incorporación de estos fondos y su tramitación administrativa supusieron un nuevo retraso en la licitación del proyecto.
Déficit de plazas en la comarca
El centro sociosanitario de Guía de Isora forma parte de las infraestructuras previstas para aliviar la falta de plazas sociosanitarias en la comarca sureña, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y presión sociosanitaria de la Isla.
En esta materia, otra de las infraestructuras que se planteaban para este mandato es el centro de mayores proyectado en los terrenos colindantes al Hospital del Sur. Sin embargo, esta instalación aún no cuenta con un proyecto constructivo.
Por ahora, y según ha podido saber este periódico, el Cabildo ha encargado a Gestur la elaboración de un estudio técnico para analizar las características de la parcela, su edificabilidad y las condiciones de las instalaciones existentes en el entorno.
De esta forma, durante el actual mandato de Coalición Canaria y el Partido Popular al frente de la Institución insular, previsiblemente solo se incorporarán al banco de camas sociosanitarias de la comarca las 76 plazas que se proyectan en el centro de mayores de Abades, en Arico, actualmente en ejecución y próximo a su finalización.