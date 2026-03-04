El Cabildo mantiene cerrados todos los accesos al Teide tras la nevada

El Cabildo de Tenerife mantendrá cerradas durante la tarde y la noche de hoy las carreteras de acceso al Teide debido a las previsiones meteorológicas que apuntan a la posible presencia de nieve y formación de hielo en la calzada.
Esta medida preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas en las zonas de mayor altitud de la isla.
Si las condiciones lo permiten, se prevé la reapertura de las citadas vías a media mañana del jueves, una vez se haya comprobado el estado de las carreteras y se garantice la circulación en condiciones de seguridad.
Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos hacia la zona del Parque Nacional del Teide mientras se mantenga el cierre.