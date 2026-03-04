tenerife

El Cabildo mantiene cerrados todos los accesos al Teide tras la nevada

Esta medida preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía y evitar riesgos
El Teide nevado. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Cabildo de Tenerife mantendrá cerradas durante la tarde y la noche de hoy las carreteras de acceso al Teide debido a las previsiones meteorológicas que apuntan a la posible presencia de nieve y formación de hielo en la calzada.

Esta medida preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas usuarias de la vía y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas en las zonas de mayor altitud de la isla.

Noticias relacionadas
  1. Rosa Dávila confirma que el Teide seguirá cerrado si sigue nevando: “Hay bastante nieve”Rosa Dávila confirma que el Teide seguirá cerrado si sigue nevando: “Hay bastante nieve”
  2. El Teide vuelve a registrar actividad: el IGN localiza una docena de terremotos tras una semana de treguaEl IGN detecta 12 terremotos en el Teide tras una semana de tregua

Si las condiciones lo permiten, se prevé la reapertura de las citadas vías a media mañana del jueves, una vez se haya comprobado el estado de las carreteras y se garantice la circulación en condiciones de seguridad.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos hacia la zona del Parque Nacional del Teide mientras se mantenga el cierre.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas