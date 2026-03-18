Prohibido el baño en una playa de El Médano por contaminación: detectan niveles de enterococos superiores a lo permitido

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha procedido este martes al cierre temporal de la playa de El Cabezo, en El Médano. La decisión se ha tomado tras detectarse en las últimas analíticas de control rutinario del agua un parámetro de enterococos superior al máximo permitido por la normativa vigente.
Ante estos resultados, el consistorio ha optado por la clausura preventiva de la zona de baño con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.
Según han informado fuentes municipales, hoy mismo se ha coordinado el procedimiento de contraanálisis con el laboratorio especializado encargado de estas pruebas periódicas.
Protocolo de reapertura
La playa permanecerá cerrada al baño hasta que los nuevos resultados confirmen que la calidad del agua es apta para la actividad recreativa.
Desde el Ayuntamiento se ha hecho hincapié en que, en cuanto se reciba la confirmación de que los parámetros han vuelto a la normalidad, se procederá a la reapertura inmediata de la playa de El Cabezo.
Mientras dure esta situación excepcional, las autoridades locales recomiendan a los residentes y visitantes seguir estrictamente las recomendaciones del equipo de salvamento y seguridad de playas desplegado en la zona.
Control de la calidad del agua
Este tipo de cierres temporales forman parte del sistema de vigilancia sanitaria que se realiza en el litoral de Granadilla de Abona para asegurar que las aguas cumplen con los estándares de salud pública.
La detección de este parámetro de enterococos ha obligado a restringir el acceso al agua de forma cautelar a la espera de la evolución de las muestras en las próximas horas.