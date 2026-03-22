Trabajan en la extinción de un conato de incendio en la cuenca de Chejelipes, en San Sebastián de La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha informado este domingo de que ha extinguido con éxito un conato de incendio que comenzó a las once y media de la mañana en la cuenca de Chejelipes, en San Sebastián de La Gomera, durante el episodio de borrasca Therese que azota Canarias desde el pasado miércoles.
A través de sus redes sociales, la institución insular detalló que sobre el terreno había activado a efectivos de la Unidad de Medio Ambiente y los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias (EIRIF), así como efectivos del Parque Nacional de Garajonay.
El Cabildo de La Gomera dio por extinguido el incendio a la una y media de la tarde, apenas dos horas después de declararse el conato.
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