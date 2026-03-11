El tesoro oculto de Tenerife que fascina a Europa: así es el plan para salvar el cordón trenzado

La Universidad de La Laguna (ULL) da un paso decisivo en la protección y promoción del patrimonio agrícola canario. Los próximos días 13 y 14 de marzo, la institución celebrará el I Congreso Internacional “Paisaje, Patrimonio y Enoturismo en la Macaronesia”, un evento que pondrá el foco en una joya etnográfica única: el sistema de cordón trenzado.
Este encuentro científico y territorial reunirá en Tenerife a destacados investigadores, especialistas en viticultura y expertos en turismo procedentes de Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias. El objetivo es claro: analizar el potencial del paisaje vitivinícola como un motor económico, cultural y turístico para las islas.
Un sistema de cultivo único en el mundo
El Valle de La Orotava es el guardián de una técnica centenaria. Según explican los directores del congreso, los doctores Agustín Dorta Rodríguez y Grecy Pérez Amores, este sistema representa un “legado histórico del conocimiento local”. El cordón trenzado no es solo agricultura; es una manifestación artística de la adaptación humana al territorio, al clima y al suelo volcánico.
El alcalde de la Villa, Francisco Linares, ha subrayado la relevancia de este congreso internacional, destacando que el cordón trenzado constituye uno de los sistemas de cultivo de la vid más singulares del planeta. Para el municipio, este evento refuerza la identidad del Valle y abre nuevas vías para la conservación de sus paisajes tradicionales.
Sedes y participación de alto nivel
El congreso, financiado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la ULL, contará con dos sedes estratégicas:
- La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL.
- El Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.
La participación internacional estará liderada por instituciones como la Universidad Portucalense de Oporto y la Universidad de Alicante. Investigadoras como Joana A. Quintela y Helena Albuquerque aportarán su visión sobre la gestión de paisajes del vino, mientras que los profesores Javier Martínez Falcó y Eduardo Sánchez García abordarán estrategias de innovación y sostenibilidad en el enoturismo.
Hoja de ruta para un “Giro Radical” en el Enoturismo
El evento no solo se quedará en la teoría académica. Durante la segunda jornada, los asistentes participarán en una mesa técnica en el Salón Noble del Ayuntamiento de La Orotava, donde se debatirá el valor del cordón trenzado como recurso para el desarrollo local.
Además, se realizará una visita técnica al paisaje vitivinícola y a las Bodegas Tajinaste, permitiendo a los expertos conocer sobre el terreno la conducción de las largas varas de vid que se entrelazan formando cordones de varios metros de longitud.
Este congreso cuenta con el respaldo de entidades clave como la Cátedra de Turismo CajaCanarias–Ashotel, la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo del ICCA y el Clúster de Enoturismo de Canarias. La unión de estos actores busca que el patrimonio agrícola deje de ser solo una herencia del pasado para convertirse en un elemento vivo de la economía canaria.