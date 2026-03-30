Ya hay fecha para la construcción de 226 viviendas en Cuevas Blancas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Viviendas Municipales, ha adjudicado las obras de construcción para edificar las 226 viviendas de Cuevas Blancas, en el distrito Suroeste, a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios.
Con una inversión prevista de 33,5 millones de euros, y un plazo de ejecución de 30 meses, los trabajos están previstos que den comienzo este verano, a través de una actuación que “viene a consolidar al municipio, aun sin competencias en esta materia, en una capital comprometida con una de las demandas más solicitadas por la ciudadanía”, ha avanzado el alcalde, José Manuel Bermúdez.
El regidor recordó que “a través de un convenio interadministrativo entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo de Tenerife y este Ayuntamiento se consigue incrementar la oferta pública de vivienda, con inmuebles protegidos de promoción pública” y detalló que “este acuerdo fijó las pautas de colaboración y los compromisos mutuos de las partes, en orden a viabilizar la construcción de un total de 263 viviendas protegidas: 37 en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas, por un importe conjunto de 41,7 millones de euros, sin incluir el precio del suelo ni los costes de urbanización, asumidos por esta Corporación”.
Por su parte, la edil del área, Belén Mesa, subrayó que el proyecto de las obras fue redactado por la Unión Temporal de Empresas SIC Arquitectura SLP UTE, constituida por SIC Arquitectura SLP, Miguel Herraiz Gómez y Daniel Bergman Vázquez, desarrollando un programa de 226 viviendas y 229 plazas de garaje” y añadió que “este proyecto de las obras de 226 viviendas protegidas de promoción públicas en Cuevas Blancas está destinado al arrendamiento”.
La superficie total construida es de 29.357,55 m2, con una superficie útil destinada a vivienda de 16.702,41 m2. La disposición general persigue generar dos bloques de viviendas simétricos, de ocho alturas máximas, con 22 casas cada uno, divididos en bloques de tres viviendas por núcleo: dos casas de tres dormitorios con fachadas al exterior e interior y una de dos dormitorios con dos fachadas al interior de la parcela.
Asimismo, se aprovecharán las vistas al mar, la ventilación natural y la privacidad y se aprovechará el espacio entre bloques para generar una calle interior plana.