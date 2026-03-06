De la borrasca Regina a una nueva DANA, Canarias seguirá con lluvias este fin de semana

Las lluvias que han marcado el inicio de marzo en Canarias continuarán durante los próximos días bajo la influencia de la borrasca Regina, que está afectando a buena parte del país y que también está dejando chubascos, viento y mala mar en el Archipiélago. Además, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la situación meteorológica podría complicarse de nuevo el fin de semana con la llegada de una nueva DANA.
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que Regina seguirá provocando precipitaciones en distintas zonas del territorio, mientras que en Canarias el tiempo estará marcado por intervalos de chubascos, viento intenso y fuerte oleaje, especialmente durante los primeros días de la semana.
Durante las últimas horas, el Archipiélago ha registrado avisos meteorológicos por fenómenos costeros y viento. En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, se activó el aviso naranja por olas que podían alcanzar entre cinco y seis metros, con mar combinada que en algunos momentos podría superar los siete metros.
En Gran Canaria también se mantuvo el mismo nivel de aviso por oleaje de hasta cinco metros, mientras que en varias islas permanecía activo el aviso amarillo por rachas de viento que podían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
El viento provocó durante la noche una cuarentena de incidencias leves, principalmente relacionadas con caída de ramas, carteles y pequeños desprendimientos, según los servicios de emergencias.
Chubascos en el norte de las islas
Según la previsión de la Aemet, las precipitaciones continuarán en el norte de las islas durante el jueves y el viernes, aunque con tendencia a ir perdiendo intensidad a medida que avance la semana.
Además de la lluvia, persistirá la calima en algunos momentos, lo que podría provocar episodios de lluvia de barro en determinadas zonas del Archipiélago.
Las temperaturas se mantendrán dentro de valores habituales para esta época del año, aunque ligeramente más bajas que en jornadas anteriores.
Una nueva DANA podría traer más lluvia el fin de semana
A este episodio meteorológico se sumará la posible llegada de una nueva DANA (depresión aislada en niveles altos) a partir del sábado, que volvería a dejar precipitaciones en distintas zonas del país durante el fin de semana.
En el caso de Canarias, los modelos apuntan a que las lluvias tenderán a remitir progresivamente, aunque el tiempo seguirá siendo inestable durante varios días tras el paso de la borrasca Regina.
Las autoridades recomiendan seguir la evolución de las previsiones meteorológicas y avisos oficiales, especialmente ante el mal estado del mar y las rachas de viento, que pueden afectar a la navegación y a las actividades al aire libre.