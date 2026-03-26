La Guardia Civil pide ayuda urgente para localizar a un hombre desaparecido en Tenerife hace 4 días

La Guardia Civil ha activado una alerta de búsqueda para localizar al desaparecido en Santiago del Teide, un hombre de 57 años de edad del que no se tienen noticias desde el pasado domingo, 22 de marzo.
Último rastro del desaparecido en Santiago del Teide
Según la información remitida por las autoridades, el rastro del desaparecido en Santiago del Teide se perdió durante la tarde del pasado domingo.
La última vez que fue visto se encontraba en las inmediaciones de la zona de La Caldera.
El hombre, cuya fotografía acompaña esta noticia para facilitar su identificación, tiene 57 años. La familia y allegados no han tenido contacto con él desde entonces, lo que ha motivado la interposición de la denuncia y la posterior movilización de la Guardia Civil, que actúa como cuerpo coordinador en este tipo de sucesos en la comarca.
Descripción física y vestimenta del desaparecido
Para facilitar la identificación por parte de los vecinos y transeúntes, se ha facilitado una descripción detallada de la ropa que portaba el desaparecido en Santiago del Teide en el momento de su desaparición. Viste un chándal negro y un suéter azul oscuro. Además, bajo el suéter, lleva una prenda superior interna de color blanco con mangas rojas.
Este detalle de las mangas rojas bajo el suéter azul puede ser fundamental para distinguir al varón en zonas de paso o mediante cámaras de seguridad. Los agentes de la Guardia Civil insisten en que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para estrechar el cerco de búsqueda en el municipio de Santiago del Teide.
Cómo colaborar con la Guardia Civil
La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero del desaparecido en Santiago del Teide, o que crea haberlo visto en los últimos días, se ponga en contacto de inmediato con las autoridades. El número de teléfono habilitado para recibir estas pistas es el 062, disponible las 24 horas del día.