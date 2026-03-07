sucesos

Así ha sido la compleja maniobra para recuperar el camión que cayó al mar en Gran Canaria

El incidente en la zona logística de Trasmediterránea se resuelve pasadas las 11.00 horas
Camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas. | RTVC
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas a primera hora de este sábado, 7 de marzo, en la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea, ha sido retirado del agua pasadas las 11.00 horas, según confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El incidente ocurrió en el área portuaria donde opera la naviera, en una zona destinada a operaciones logísticas. A pesar del impacto visual del suceso, no se registraron heridos ni personas afectadas, de acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria.

Noticias relacionadas
  1. Susto en el Puerto de Las Palmas: un camión de termina en el fondo del mar. | EPSusto en el Puerto de Las Palmas: un camión termina en el fondo del mar

Retiran el camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas

El vehículo pesado permaneció varias horas parcialmente sumergido tras el accidente. Finalmente, los equipos movilizados lograron retirar el camión del agua en el Puerto de Las Palmas durante la mañana.

Según las primeras informaciones, el camión estaba vacío en el momento del suceso. Por causas que todavía no han sido aclaradas, el vehículo terminó precipitándose al mar dentro del recinto portuario.

Tras la caída, la cabeza tractora quedó completamente hundida, mientras que el semirremolque permanecía parcialmente sumergido, lo que obligó a realizar maniobras específicas para poder extraerlo del agua.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas