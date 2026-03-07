Así ha sido la compleja maniobra para recuperar el camión que cayó al mar en Gran Canaria

El camión que cayó al mar en el Puerto de Las Palmas a primera hora de este sábado, 7 de marzo, en la terminal de Naviera Armas Trasmediterránea, ha sido retirado del agua pasadas las 11.00 horas, según confirmaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El incidente ocurrió en el área portuaria donde opera la naviera, en una zona destinada a operaciones logísticas. A pesar del impacto visual del suceso, no se registraron heridos ni personas afectadas, de acuerdo con la información facilitada por la Autoridad Portuaria.
El vehículo pesado permaneció varias horas parcialmente sumergido tras el accidente. Finalmente, los equipos movilizados lograron retirar el camión del agua en el Puerto de Las Palmas durante la mañana.
Según las primeras informaciones, el camión estaba vacío en el momento del suceso. Por causas que todavía no han sido aclaradas, el vehículo terminó precipitándose al mar dentro del recinto portuario.
Tras la caída, la cabeza tractora quedó completamente hundida, mientras que el semirremolque permanecía parcialmente sumergido, lo que obligó a realizar maniobras específicas para poder extraerlo del agua.