El CD Tenerife vuelve a pinchar ante su público (1-1)

Los blanquiazules no pudieron pasar del empate a uno frente al Lugo. El CD Tenerife fue de más a menos en un partido en el que completó una primera mitad bastante buena, en la que Enric Gallego adelantó a los suyos de penalti, y una segunda mitad deficiente. Los de Álvaro Cervera se fueron diluyendo en un encuentro que estuvo marcador por las reiteradas interrupciones en el juego y por los tres balones que estrellaron los blanquiazules en los palos de la portería lucense. De esta manera el equipo confirma que sufre una minicrisis en la que lleva cinco partidos en los que solo ha logrado una victoria.
El encuentro arrancó con una revisión del FVS. El Tenerife solicitó al colegiado que acudiera por primera vez al monitor para revisar un posible penalti sobre Enric Gallego en una acción en la que De Miguel remató de cabeza al travesaño de la portería gallega.
Tras comprobar las imágenes, Pol Godia, nombre del trencilla, apreció que el punta estaba en fuera de juego, por lo que ni siquera valoró el agarrón sobre el pichichi local. Eso sí, por lo menos Cervera recuperó la tarjeta del ‘challenge’.
Volvió a tropezarse el Tenerife con el palo lucense en el minuto 18. Saque de esquina que cabecea José León y el poste volvió a robarle la primera alegría de la tarde a la afición blanquiazul. Aunque realmente no tardaría en llegar.
El Tenerife era muy superior al Lugo, que apenas lograba llegar a la meta de Dani Martín. Justamente un pase largo del meta local se convirtió en el 1-0.
El meta envió muy largo desde sus dominios para aprovechar la carrera de un De Miguel que se emparejó con el exblanquiazul José Amo. El punta tinerfeñista pinchó la bola de manera espectacular y el defensa del Lugo pisó por detrás al punta cometiendo penalti claro. No obstante el colegiado señaló la falta fuera del área. Nuevamente el banquillo chicharrero solicitó que el trencilla supervisase la acción en el VAR ‘low cost’ de Primera RFEF.
Tras una interminable revisión, la cámara ubicada detrás de la portería del Lugo mostró una imagen muy clara de la pena máxima. Enric Gallego tomó la responsabilidad de ejecutar el penalti. El ‘pichichi’ no se puso nervioso, a pesar de que el guardameta Marc lo intentó perdiendo tiempo. Gallego lanzó a la derecha del portero para convertir en realidad su decimocuarto gol de la temporada.
Llegó a marcar el Tenerife el 2-0, aunque quedó invalidado por un claro fuera de juego cometido por Landázuri.
Y como la tarde iba de revisar jugadas, el Lugo también pidió la suya en el minuto 38. En una acción defendida por León y David Rodríguez, cayó el delantero Iago López.
Volvió el colegiado al monitor y, tras otra larga revisión, opinó que no hubo penalti en una de las escasas ofensivas del equipo de Yago Iglesias.
Fue precisamente el cuadro gallego el último en crear una acción reseñable en la primera parte. Neco Celorio puso en aprietos a Danid Martín, quien se mostró tan seguro como siempre para lograr que su equipo se fuera a vestuarios con ventaja mínima en el marcador.
La segunda parte fue más tranquila, tuvo mayor pausa. El Tenerife llegó con menos claridad a la portería defendida por Marc. Tampoco llegaba el Lugo a la meta chicharrera, mientras el tiempo corría a favor local.En el 59, Cervera decidió dar refresco a dos De Miguel y Nacho Gil, quienes dejaron sus puestos a Gastón Valles y a Iván Chapela, que debutó con la camiseta blanquiazul.
Cervera entregó la tarjeta de la revisión del FVS para que el colegiado valorase una tarjeta roja por un codazo en el rostro de Enric Gallego. Se quedó la acción en cartulina amarilla a Ibaider, autor de la agresión. Minuto 69. Pocas cosas más pasaban en una segunda parte marcada por las escasa ocasiones y por las abundantes interrupciones en el juego. Sin embargo el exiguo marcador a favor de los locales era peligroso. Cualquier accidente podía costar demasiado caro.
Ese accidente llegó en el 77. En una acción aislada, Unzueta aprovecha un balón suelto en la frontal para disparar, raso y ajustado a la base del poste, para equilibrar la contienda.
Surgieron caras de incredulidad y decepción en la parroquia local y las prisas en los de Cervera. Sin embargo había tiempo para que no volasen dos puntos en la contienda.
El míster local metió a Maikel Mesa y Alassan en la recta final del encuentro para tratar de evitar el empate. Estuvo a punto de marcar Gastón Valles, quien también remató al travesaño en otra clara ocasión de gol. Minuto 82.
Sería la última acción destacada de un partido en el que el Tenerife fue de más a menos y no completó el buen trabajo que hizo en la primera parte. El próximo viernes toca una final contra el Celta Fortuna.