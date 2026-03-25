La Gomera, en emergencia por la borrasca Therese: aviso ES-Alert, confinamientos y clases suspendidas

La situación meteorológica en La Gomera se ha vuelto crítica este miércoles debido a la persistencia de la borrasca Therese. El Cabildo insular ha elevado el Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN) a fase de emergencia ante las fuertes lluvias que afectan especialmente a Valle Gran Rey, Alajeró y diversos puntos de las medianías del sur.
Mensajes ES-Alert y orden de confinamiento
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha emitido varios mensajes a través del sistema ES-Alert dirigidos a la población de Valle Gran Rey, San Sebastián y, finalmente, a toda la isla. El aviso de Protección Civil es tajante: debido a las lluvias intensas, se debe evitar cualquier desplazamiento no esencial.
“Confínese y evite usar la carretera de salida del valle, no cruce zonas inundadas ni accesos a barrancos”, reza el mensaje enviado a los dispositivos móviles. Las autoridades conminan a los ciudadanos a alejarse de los cauces de los barrancos y dirigirse a zonas altas si se encuentran en áreas de riesgo. Se trata del segundo uso de este sistema en el archipiélago tras el episodio vivido el martes en Tenerife.
Bloqueo de comunicaciones y transporte
La operatividad en las carreteras de la isla se ha visto severamente afectada. Se ha procedido al corte total del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1, a la altura del túnel de Yorima, por el riesgo inminente de desprendimientos. Asimismo, permanece cerrada la vía que une Paredes con el casco de Alajeró.
En cuanto al transporte público, la empresa GuaguaGomera ha suspendido todas las expediciones de las líneas 1, 6 y 8 que conectan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso. El objetivo de esta medida es minimizar riesgos y evitar que los vehículos transiten por zonas con peligro de escorrentías.
Suspensión de clases y aviso naranja
La Consejería de Educación ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial en toda la isla para los turnos de tarde y noche de este miércoles, 25 de marzo. En las enseñanzas donde sea posible, se aplicará la modalidad telemática. Para aquellos alumnos y profesores que ya se encuentren en los centros, la orden es permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
La Aemet mantiene activa la alerta naranja (peligro importante) en toda la geografía gomera. Las previsiones técnicas apuntan a una precipitación acumulada de hasta 30 mm en apenas una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las autoridades insisten en que la población extreme las precauciones y no ponga en riesgo su seguridad ante la persistencia de las precipitaciones torrenciales.