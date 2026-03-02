Esta es la lista de empleos públicos en el BOE este 2 de marzo: vacantes en la DGT, Cultura y Ciencia

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, lunes 2 de marzo, nuevos concursos y procesos de provisión de puestos para funcionarios y personal laboral. Te detallamos las plazas más relevantes y cómo consultar los plazos para no quedarte fuera.
Si ya formas parte de la administración pública o estás buscando nuevas oportunidades dentro del sector público, el BOE de hoy trae noticias importantes.
Se han reactivado y convocado varios procesos de provisión de puestos por el sistema de libre designación y concurso en ministerios y organismos clave.
Jefatura Central de Tráfico (DGT)
Se convocan puestos de especial relevancia en la DGT. Estos procesos suelen estar destinados a personal que ya forma parte de la administración pero que busca promocionar o cambiar de destino en áreas de gestión y seguridad vial.
Clave: Es fundamental revisar los anexos de la resolución para comprobar los requisitos de titulación específicos.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
El CSIC también es protagonista este lunes. Se publican resoluciones que afectan a la escala de personal investigador y técnico. Si trabajas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, hoy es el día para revisar si tu perfil encaja en las vacantes de gestión de proyectos.
Ministerio de Cultura
Para los perfiles más administrativos o de gestión cultural, el BOE recoge convocatorias para cubrir vacantes en diferentes departamentos del Ministerio. Estos puestos son muy demandados por su ubicación y la especificidad de sus funciones.
¿Cómo consultar y qué plazos hay?
En función del procedimiento, el plazo habitual para presentar solicitudes es de entre 10 y 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación.