Encuentran a Albóndiga, el lobo herreño desaparecido en Tenerife: “No tenemos palabras para agradecer todo el apoyo”

Albóndiga, el lobo herreño que desapareció la madrugada del pasado 23 de marzo en el municipio de Arafo, ya se encuentra de nuevo con su familia. Tras días de intensa búsqueda y una movilización social en la zona, sus propietarios han confirmado que el animal ya está en casa.
La desaparición de Albóndiga había generado una gran preocupación debido a su cuadro clínico, ya que el perro padece epilepsia y requiere de medicación para controlar su salud.
Su rastro se perdió en las inmediaciones del instituto de Arafo a primera hora de la mañana y, desde entonces, la búsqueda se extendió por el monte, zonas agrícolas y municipios colindantes.
Una búsqueda extendida por el sur de la Isla
Durante las últimas horas, la incertidumbre creció tras varios reportes que situaban al animal fuera del casco de Arafo. Se llegaron a recibir avisos de posibles avistamientos en El Escobonal y en dirección hacia Fasnia.
El carácter asustadizo y receloso de Albóndiga, sumado a que el ejemplar iba sin collar, dificultó las labores de identificación visual a distancia.
La familia había solicitado encarecidamente no perseguir al animal para evitar que huyera hacia zonas de mayor peligro o difícil acceso, pidiendo en su lugar pruebas fotográficas para validar su ubicación exacta.
Agradecimiento a la colaboración ciudadana
A través de un comunicado, los propietarios de Albóndiga han mostrado su gratitud ante la respuesta recibida: “No tenemos palabras para agradecer todo el apoyo, la ayuda y la difusión de estos días”, han señalado.
La familia ha hecho especial hincapié en que el regreso del animal no habría sido posible sin la implicación de todas las personas que compartieron la alerta o participaron en las batidas.
“Gracias a cada persona que compartió, preguntó, salió a buscar o nos avisó. Sin ustedes no habría sido posible”, subrayaron los dueños tras recuperar al perro.