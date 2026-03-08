Las escuelas infantiles de Santa Cruz de Tenerife ya son gratis: el Ayuntamiento elimina todas las tarifas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un paso en sus políticas de apoyo a la familia. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su número 28 con fecha de 6 de marzo de 2026, ha publicado la aprobación definitiva de la derogación de la ordenanza municipal que regulaba el pago por el servicio de escuelas infantiles municipales, estableciendo así la gratuidad del mismo.
Con esta publicación, el Consistorio elimina el marco normativo que permitía el cobro de tarifas, orientando la gestión hacia un modelo más accesible y alineado con las necesidades de la ciudadanía. El objetivo principal es facilitar el acceso de las familias a los recursos públicos destinados a la educación y atención de la primera infancia.
Apuesta por la conciliación y el apoyo social
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que esta medida es un avance clave para reforzar la conciliación. “La derogación de esta ordenanza responde a la voluntad de adaptar el funcionamiento del servicio a un modelo más accesible, especialmente para aquellas familias que requieren apoyo para compatibilizar la vida laboral y familiar”, destacó el regidor.
Bermúdez añadió que el Ayuntamiento continúa trabajando para que las escuelas municipales desempeñen un papel esencial en el desarrollo social de los niños y niñas del municipio desde sus primeros años de vida.
Un servicio educativo esencial
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Educación y Juventud, Charín González, señaló que esta decisión forma parte de una estrategia integral para reforzar la red de escuelas infantiles. Según la edil, la eliminación de la ordenanza tarifaria permitirá avanzar hacia un modelo de gestión más flexible, adaptado a las políticas públicas actuales.
“Las escuelas infantiles municipales no solo cumplen una función educativa, sino que constituyen un recurso fundamental de apoyo a las familias”, manifestó González, recalcando el compromiso del municipio con el desarrollo integral de los menores.
Con esta medida, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consolida su apuesta por el fortalecimiento de los servicios educativos y sociales destinados a la primera infancia, garantizando que el coste económico no sea una barrera para el bienestar de las familias chicharreras.