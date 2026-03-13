Capturan un extraño fenómeno en el cielo de Tenerife: “No son ovnis”

El cielo nocturno de Tenerife dejó este jueves una imagen poco habitual que llamó la atención de quienes miraban hacia el horizonte. El fotógrafo Eduardo García logró capturar desde el balcón de su casa, en Los Gigantes (Santiago del Teide), una extraña espiral luminosa que apareció durante unos minutos en la atmósfera.
García explicó que fue testigo de un “fenómeno raro y complicado de ver”, que logró fotografiar mientras observaba el cielo. Las imágenes muestran una formación brillante con forma de espiral, un efecto le despertó curiosidad.
Sin embargo, el propio fotógrafo quiso aclarar el origen del fenómeno. “No son ovnis ni extraterrestres”, señaló, explicando que se trata de un efecto óptico relacionado con el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX.
Un efecto provocado por un cohete Falcon 9
Este tipo de espirales luminosas se producen cuando la segunda etapa del cohete libera combustible sobrante en la atmósfera superior. Al mismo tiempo, el cohete suele realizar maniobras de giro, lo que provoca que los gases expulsados se expandan formando una estructura circular o en espiral visible desde la Tierra.
Cuando esos gases de escape se congelan y reflejan la luz, pueden generar una imagen especialmente llamativa en el cielo.
Un fenómeno poco común
Aunque el lanzamiento de cohetes es cada vez más frecuente, ver este tipo de formaciones desde lugares como Canarias no es habitual, lo que explica la sorpresa de quienes pudieron observarlo.
El fenómeno captado por Eduardo García desde Los Gigantes se suma a otros episodios similares registrados en distintas partes del mundo tras misiones espaciales, donde los gases liberados por la segunda etapa del Falcon 9 han provocado espectaculares espirales luminosas visibles a gran distancia.
Durante unos instantes, el cielo de Tenerife ofreció así una escena poco común que, gracias a la fotografía, ha quedado documentada como uno de esos fenómenos ópticos vinculados a la actividad espacial que rara vez se observan a simple vista.