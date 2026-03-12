Fito Cabrales, sobre el origen de ‘Soldadito marinero’: “Nació viendo a alguien por la ventana”

Ir a un concierto de Fito & Fitipaldis con amigos y acabar cantando “Soldadito marinero” a pleno pulmón es uno de esos recuerdos que te quedas para siempre. Y es que para muchos esa fue su primera gran noche de música en directo. Este sábado, 14 de marzo, la banda vuelve a actuar en Tenerife, donde miles de personas volverán a corear ese himno. Lo que no todos saben es cómo nació realmente la canción.
Preguntado por el origen del tema en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, el propio Fito ha recordado que la inspiración surgió de una escena cotidiana. “Estoy asomado a la ventana de mi casa, veo pasar a una persona y empiezo a imaginar su vida”, explica el músico bilbaíno.
La escena que inspiró “Soldadito marinero”
Según cuenta Fito Cabrales, aquella persona que vio pasar le transmitió la sensación de haber vivido mucho. En su cabeza comenzó a construir una historia sobre alguien que parecía haber recorrido medio mundo.
A partir de esa imagen nació “Soldadito marinero”, una canción que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Fito & Fitipaldis.
“Empecé a escribir sobre lo que no sabía que escribir”, recuerda el cantante.
Una canción que nació de una idea sencilla
El compositor asegura que muchas de sus canciones nacen de una frase o de una escena concreta que termina desarrollándose poco a poco. Para Fito, el proceso creativo no sigue una fórmula fija.
“Las canciones se escriben de un millón de formas. Lo que crees que es una canción acaban siendo tres, o al revés”, explica.
En muchas ocasiones, añade, “todo el universo de una canción surge de una sola idea”.
Un himno que sigue vivo más de veinte años después
“Soldadito marinero” fue escrita por Fito Cabrales y forma parte del disco “Lo más lejos a tu lado”, publicado en 2003.
Con el paso de los años, y lejos de caducar, se ha convertido en una de las canciones más populares de Fito & Fitipaldis y en uno de los temas más reconocibles del rock español. El tema acumula más de 206 millones de reproducciones en Spotify.
Más de dos décadas después, sigue siendo uno de los momentos más coreados en los conciertos del grupo. Este sábado volverá a comprobarse en Tenerife, donde Fito & Fitipaldis regresan a la Isla dentro de su gira ‘Aullidos Tour’.