Fred. Olsen Express cancela varias rutas ante la borrasca Therese: qué trayectos están afectados

La compañía naviera Fred. Olsen Express ha comunicado este jueves, 19 de marzo, una actualización de su operativa debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al archipiélago por el paso de la borrasca Therese.
La ruta costera de La Gomera, operada por el mini ferry Benchi Express, ha registrado la cancelación de varios de sus trayectos programados para la jornada.
La dirección de la naviera ha confirmado que las suspensiones afectan a cuatro conexiones clave entre los puertos de San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey.
Trayectos cancelados para este jueves
Según la información facilitada por la empresa, los viajes que no se realizarán hoy son:
- 10:45 horas: San Sebastián – Playa Santiago.
- 11:15 horas: Playa Santiago – Valle Gran Rey.
- 16:00 horas: Valle Gran Rey – Playa Santiago.
- 16:40 horas: Playa Santiago – San Sebastián.
Respecto al viaje programado para las 17:20 horas, la compañía mantiene de momento su previsión de salida, aunque advierte que el servicio continúa sujeto a la evolución de las condiciones meteorológicas y se adoptarán medidas oportunas en caso de ser necesario.
Operativa de los Fast Ferries
A pesar de las restricciones en la ruta interna de La Gomera, Fred. Olsen Express ha informado de que el resto de sus fast ferries operan según los horarios previstos. Sin embargo, ante la previsión de meteorología adversa para los próximos días, la naviera realiza un seguimiento constante de la situación.
Desde la compañía se recomienda a los pasajeros que tengan viajes programados permanecer atentos a los canales de contacto facilitados en sus reservas. Fred. Olsen notificará cualquier novedad o cambio en el servicio a la mayor brevedad posible a través de sus canales oficiales.