El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha puesto sobre la mesa una realidad innegable: el municipio crece a un ritmo que los recursos de seguridad actuales no pueden seguir. Durante la reciente celebración de la Junta Local de Seguridad, el grupo de gobierno liderado por el alcalde José Domingo Regalado ha formalizado la petición de un refuerzo urgente de efectivos para garantizar la tranquilidad ciudadana.
La reunión, de marcado carácter técnico y de coordinación institucional, contó con la presencia de figuras clave como la concejala de Seguridad, María Candelaria Rodríguez, y el concejal de Emergencias, José Sanabria. Asimismo, participó el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata, junto a representantes de la Guardia Civil, la Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria.
El desafío del crecimiento demográfico
El eje central del encuentro fue la falta de efectivos policiales. Granadilla de Abona se ha consolidado como uno de los motores demográficos de Tenerife, experimentando un notable incremento poblacional que tensiona los servicios públicos. Esta realidad obliga a una revisión inmediata de las ratios de agentes por habitante para no comprometer la eficacia de la respuesta ante incidencias.
El alcalde fue tajante al respecto: “La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad”, subrayó Regalado, insistiendo en que este auge de residentes debe ir acompañado, obligatoriamente, de un refuerzo en los recursos de seguridad para mantener un servicio cercano y eficiente.
Coordinación en puntos críticos: el Aeropuerto
Otro de los puntos calientes abordados en la Junta fue la vigilancia en el transporte terrestre de viajeros, especialmente en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Sur. Se destacó el trabajo conjunto que ya desarrollan la Policía Local y la Policía Canaria para combatir el intrusismo y garantizar el orden en una de las principales puertas de entrada a la isla.
Este “frente común” busca optimizar la coordinación operativa entre los distintos cuerpos, aprovechando la presencia de los puestos de la Benemérita en Granadilla y Playa de Las Américas. No obstante, desde el Consistorio se insiste en que, sin una ampliación de la plantilla, el esfuerzo de los actuales agentes se multiplica de forma insostenible.
Hacia un nuevo modelo de seguridad ciudadana
La solicitud de Granadilla no es solo una cuestión numérica, sino una demanda de estabilidad para el sur de Tenerife. La intención es establecer un cronograma que permita aumentar la presencia policial de forma proporcional al desarrollo urbanístico y social del municipio.
El encuentro concluyó con el compromiso de las administraciones de seguir estrechando lazos, aunque la pelota queda ahora en el tejado de las instituciones superiores para autorizar y financiar la llegada de esos nuevos recursos humanos tan demandados por la ciudadanía granadillera.