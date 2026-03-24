Gritos de auxilio tras quedar atrapados dentro de una guagua hundida en Puerto de la Cruz

Momentos de auténtico pánico se vive esta noche en el Puerto de la Cruz ante la fuerza de la borrasca Therese. Las lluvias torrenciales que azotan el norte de Tenerife, bajo alerta roja por “peligro extraordinario”, han provocado inundaciones repentinas que han dejado atrapado a una guagua en la zona conocida como ‘El Pulpo‘.
Las imágenes, que ya circulan con rapidez por redes sociales, muestran una escena angustiosa: la guagua se encuentra parcialmente hundida por la rápida acumulación de agua, que ha cubierto gran parte del vehículo. En el vídeo se observa cómo varios pasajeros intentan abandonar el interior del microbús por la parte superior, pidiendo auxilio desesperadamente tras quedar bloqueados por la altura del agua.
Emergencia en plena alerta máxima
El suceso ha coincidido prácticamente en el tiempo con el envío del mensaje masivo ES-Alert a los dispositivos móviles de la zona norte, un pitido de emergencia que avisaba a los ciudadanos del riesgo inminente de inundaciones. Según los primeros testimonios, la fuerza del agua en esta zona del Puerto de la Cruz ha convertido las calles en auténticos ríos, imposibilitando la circulación y sorprendiendo a los vecinos.
“No salgan de sus casas”
Este incidente refuerza el llamamiento a la “máxima prudencia” realizado por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la Dirección General de Emergencias. Con previsiones de hasta 60 mm en una hora, las autoridades insisten en que la población debe evitar cualquier desplazamiento.
“La situación en el norte es crítica. Por favor, permanezcan en zonas elevadas y no intenten cruzar zonas inundadas ni a pie ni en vehículo”, han reiterado desde el centro de coordinación de emergencias.