Kapo dará su primer concierto en Tenerife

El artista colombiano, Kapo, quien ha revolucionado las listas de éxitos internacionales con temas como ‘Ohana’ o ‘Uwaie’, ha confirmado su parada en las Islas como parte de su esperado Tour 2026. Se trata de una cita doble en Canarias, siendo la primera vez que el intérprete actúe en Tenerife.
Con un estilo que mezcla frescura, ritmos contagiosos y letras que ya son himnos mundiales, Kapo se ha posicionado como uno de los nombres más sólidos de la escena actual. Su energía llegará el sábado 25 de julio en Gran Canario y el domingo 26 de julio en Santa Cruz de Tenerife.
Entradas a la venta
Dada la altísima demanda que rodea al artista y la expectación generada, la organización ha confirmado que el proceso de venta arrancará oficialmente este jueves 26 de marzo a las 12:00h. Los fans podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma Tomaticket.
Se advierte de que las entradas son limitadas y, teniendo en cuenta el fenómeno fan que arrastra el colombiano, se espera que los tickets se agoten en cuestión de horas.
Aunque las fechas ya están marcadas en el calendario, los detalles específicos sobre las localizaciones exactas y horarios se darán a conocer en los próximos días.