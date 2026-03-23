La presa de Fataga puede rebosar: lanzan un llamamiento a la prudencia

El Cabildo de Gran Canaria alerta de que la presa de Fataga corre el riesgo de rebosarse durante la tarde noche de este lunes debido a las fuertes lluvias, lo que provocará “un aumento importante del caudal del barranco“, y pide a los ciudadanos “la máxima precaución” y no transitar por el lugar.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, solicita que “se evite completamente transitar por el cauce del barranco y sus inmediaciones, y no acercarse por la zona”, en el municipio de Mogán.
A los vecinos se les está comunicando que “se prevean de los elementos básicos y necesidad como medicación, alimento, por si en algún momento se pudiera hubieran quedado incomunicados”, añade Morales.
El Cabildo de Gran Canaria mantendrá esta tarde una reunión de coordinación con los servicios de emergencia, a las 18:00 hora insular, y tras ella, se informará de la situación y de las previsiones de cara a las próximas horas.
La borrasca Therese, que ha provocado fuertes lluvias y vientos en los últimos días en Canarias permanecerá en el archipiélago hasta el miércoles, ha advertido este lunes el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las islas, David Suárez.
Asimismo, ha hecho hincapié en que la borrasca no ha finalizado, pues de hecho hay decretado avisos de nivel naranja en algunas zonas del archipiélago.
“No podemos bajar la guardia, todavía estamos en medio del episodio” meteorológico adverso, ha insistido el delegado de la Aemet en Canarias.