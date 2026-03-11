Seis horas de tensión en Las Mercedes: cae un árbol gigante y un camión queda al borde del abismo

Las lluvias registradas en los últimos días en Tenerife han generado dos importantes incidentes este miércoles en el Monte de Las Mercedes, en el municipio de La Laguna.
La estación meteorológica de la Aemet ubicada en el Llano de los Loros es la que mayor precipitación acumulada ha registrado hoy en toda Canarias, con 23,8 litros por metro cuadrado, y también lo fue ayer con 18,2 mm.
Ello ha derivado en la caída de un árbol de grandes dimensiones y el semivuelco de un vehículo pesado, lo que ha obligado a los servicios de emergencia a intervenir durante varias horas para restablecer la seguridad vial.
La caída del árbol bloqueó la carretera
La jornada se inició antes de las 07:00 horas con el desplome de un árbol cupreso de grandes dimensiones en las inmediaciones del Mirador de Lomo Alto. El ejemplar bloqueó totalmente la calzada en la carretera que sube hacia la cumbre a través del monte.
Técnicos de conservación de carreteras del Cabildo de Tenerife se desplazaron al lugar para iniciar las labores de despeje. Los operarios emplearon seis horas de trabajo para retirar las ramas y trocear el pesado tronco con maquinaria.
Una vez finalizadas las tareas de limpieza, el acceso al mirador y el tránsito por este tramo de Las Mercedes quedó restablecido. El incidente no provocó daños personales.
Un camión de hormigón, al borde del abismo
A un kilómetro de distancia del primer suceso, un camión de hormigón sufrió un percance al intentar maniobrar en una curva cerrada hacia una obra en la misma zona forestal.
Según los datos recabados, el terreno cedió por la humedad acumulada, provocando que el vehículo quedara atrapado en situación de semivuelco.
Dada la posibilidad de que el camión se precipitara por la ladera, los operarios procedieron a vaciar el tambor de hormigón para reducir el peso de la estructura y facilitar el rescate.
En las labores participaron varias máquinas y un segundo camión de apoyo que trabajaron en equipo para reincorporar el vehículo a la carretera.
La intervención evitó la caída por el barranco y terminó sin heridos, registrándose únicamente daños materiales leves.