Localizan en Adeje a un vecino que había desaparecido hace más de dos semanas

La Policía Local de Adeje ha informado de la localización de Ramón Jesús V. D., un vecino del municipio que permanecía en paradero desconocido desde hace más de 15 días. Según fuentes policiales, el hombre ha sido hallado en buen estado de salud.
La desaparición se remontaba al pasado 1 de marzo, fecha en la que fue visto por última vez.
En aquel momento, la descripción facilitada indicaba que vestía un pantalón de chándal negro, zapatillas deportivas del mismo color y una camisa de manga corta con un dibujo verde.
La colaboración ciudadana, clave para su localización
El hallazgo ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Tras la denuncia de la desaparición, la Policía Local de Adeje utilizó sus canales oficiales en redes sociales para solicitar la ayuda de los vecinos y difundir la descripción del hombre.
Este martes, el cuerpo de seguridad local confirmó que, gracias precisamente a esta cooperación vecinal, se logró dar con el paradero de R.J.V.
Tras ser localizado, los agentes procedieron a su custodia inmediata, manteniéndolo bajo vigilancia policial hasta la llegada de sus familiares, quienes fueron notificados del hallazgo.
Con la localización de Ramón Jesús V. D. se desactiva el protocolo de búsqueda que se mantenía vigente en el sur de Tenerife desde hace dos semanas.
La Policía ha agradecido públicamente la implicación de los ciudadanos, cuyo papel ha sido determinante para la resolución positiva de este caso de desaparición en el municipio adejero.