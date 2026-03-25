Localizan a Carmen Rosa, que había desaparecido en Canarias

La mujer Carmen Rosa R. M., cuya desaparición fue denunciada el pasado 14 de marzo, ha sido localizada localizada, según informa SOS Desaparecidos este miércoles, 25 de marzo de 2026, por lo que ha procedido a la desactivación de la alerta de búsqueda.
La desaparición de Carmen Rosa R. M. había sido difundida en las últimas horas a través de distintos canales, lo que activó un dispositivo de localización y la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
Finalmente, la mujer ha sido encontrada, según ha podido confirmar este periódico, lo que permite cerrar el operativo y dejar sin efecto el aviso que se mantenía activo.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ha sido localizada ni sobre su estado, aunque su aparición pone fin a la situación de incertidumbre generada desde que se tuvo conocimiento de su desaparición.