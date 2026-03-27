Localizan a Jonatan, que había desaparecido en Canarias

El joven Jonathan G.R, cuya desaparición fue denunciada el pasado 23 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido localizado, según informa el Centro Nacional de Personas Desaparecidas este viernes, 27 de marzo de 2026, por lo que ha procedido a la desactivación de la alerta de búsqueda.
La desaparición de Jonathan había sido difundida en las últimas horas a través de distintos canales, lo que activó un dispositivo de localización y la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
🔵🚹 LOCALIZADO 🚹🔵— CNDES (@cndes_oficial) March 27, 2026
📲Tu ayuda ha sido vital
📶👉https://t.co/iWs9koK4FF@cndes_oficial órgano OFICIAL 🇪🇸 formado por #FFCCSE, gestor y coordinador en la publicación de alertas de #personasdesaparecidas pic.twitter.com/7ULbSdUwpf
Finalmente, el hombre de 34 años ha sido encontrada, según ha podido confirmar este periódico, lo que permite cerrar el operativo y dejar sin efecto el aviso que se mantenía activo.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que ha sido localizado ni sobre su estado, aunque su aparición pone fin a la situación de incertidumbre generada desde que se tuvo conocimiento de su desaparición.