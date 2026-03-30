Luna Rosa 2026 en Canarias: cuándo y cómo ver el espectáculo en Semana Santa

El cielo de Canarias se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más esperados del año. La Luna Rosa de abril de 2026 es un fenómeno visual de gran belleza.
¿Cuándo es el mejor momento para verla en Canarias?
Aunque la luna llena de abril se deja ver durante un par de noches, apunta el momento exacto de máxima plenitud en tu agenda:
- Fecha: la noche del miércoles 1 al jueves 2 de abril de 2026.
- Hora del pico: exactamente a las 03:11 h (hora canaria) de la madrugada del jueves.
- El “momento foto”: el espectáculo visual más impactante se producirá al atardecer del miércoles 1 de abril, justo cuando la Luna asome por el horizonte Este. Debido a un efecto óptico y a la atmósfera, se verá mucho más grande y con tonos anaranjados antes de elevarse.
¿Realmente se verá de color rosa?
Es la pregunta que todos se hacen y, aunque el nombre invita a la magia, la ciencia es clara: no se verá rosa.
Tal y como recoge National Geographic, el nombre proviene de las tradiciones de las tribus nativas de América del Norte (los Algonquinos), quienes bautizaron así a la primera luna llena de primavera por coincidir con la floración del Phlox subulata, una planta silvestre de color rosado. En Canarias, la veremos con su habitual y potente blanco brillante, a menos que la calima o la baja altura en el horizonte le den un matiz cálido.
La Luna que decide nuestra Semana Santa
Este 2026, la Luna Rosa es también la Luna Pascual. Según la tradición astronómica que rige el calendario cristiano, el Domingo de Resurrección es siempre el primer domingo después de la primera luna llena del equinoccio de primavera. Por eso, este año el Domingo de Ramos ha sido el 29 de marzo y el Domingo de Resurrección será el 5 de abril.
Consejos para la observación en las Islas
Canarias es, sin duda, uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de este evento gracias a la limpieza de sus cielos.
- Huye de la contaminación lumínica: aunque se verá desde cualquier punto, si subes a zonas altas (como el Parque Nacional del Teide en Tenerife, las cumbres de Gran Canaria o los miradores de La Palma), la nitidez será sobrecogedora.
- Sin necesidad de equipo: no te hace falta telescopio. A simple vista el espectáculo es total, aunque unos prismáticos básicos te permitirán distinguir perfectamente los “mares” lunares.