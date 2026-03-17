Fusionan rock, con música clásica y folclore canario. Son Macaca Radiata, son palmeros y, como ellos mismos reconocen, su música es “difícil de clasificar”. Macaca Radiata, un nombre particular, que surge en una noche de marcha en Madrid, son Sonia Martell y Jorge Pérez, dos jóvenes de La Palma que se conocían de su estancia en la Isla, pero que estrecharon lazos, y fundaron el grupo, en Madrid, lugar al que fueron a cumplri su sueño, como reconoce Jorge: “Todo el mundo decía que en Madrid pasan cosas, así que allí fuimos”.
Ambos reconocen que su estilo, al menos si tratamos de entenderlo desde sus raíces, es sumamente llamativo: “Mezclamos estilos. En nuestro último disco jugamos mucho a eso. Tenemos influencia del rock, pero también de la música clásica o de nuestro folclore tradicional”.
Por eso, Sonia, cuestionada al respecto, es clara: “Siempre digo cuando nos pregunten que nos escuchen, es la mejor forma para entenderlo”.
En junio de 2024, publican “Aún nos queda tiempo”, un álbum de 10 canciones producido entre Buenos Aires, Madrid y Canarias que marca el debut discográfico de la banda. Ese mismo año obtienen el reconocimiento como Artista Revelación 2024 de Los 40 Principales Canarias, consolidando su irrupción en la escena musical nacional.
Estos dos jóvenes, que crecieron escuchando a Los Beatles o Fito Páez pero también a Natalia Lafourcade o Taburiente ultiman ahora, no solo los preparativos de su último disco REVOLUCIÓN, sino de sus próximas actuaciones en Canarias: “Nos gusta Ximena Sariñana, Oasis… Hemos tomado cosas de todos ellos, de la música que siempre hemos escuchado. Aunque vivimos en Madrid, hemos querido venir a La Palma después de un montón de años en Madrid, a grabar y acabar el disco, porque se trata de un disco muy de casa”.
Si quieres ver a Macaca Radiata en las Islas tendrás oportunidad de hacerlo el próximo 1 de mayo, en La Bowie, en Tenerife, así como en La Palma, el 24 de julio, en el Circo de Marte.