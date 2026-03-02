Un macrooperativo policial en Las Verónicas se salda con 8 denuncias en una sola noche

La seguridad en una de las zonas de ocio con mayor afluencia de Tenerife ha sumado un nuevo capítulo de coordinación policial. El Grupo UPP de la Policía Local de Arona y el Cuerpo General de la Policía Canaria, en colaboración con el Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), desplegaron el pasado fin de semana un exhaustivo operativo de control en Las Verónicas.
El dispositivo, de carácter preventivo, se centró en la inspección tanto del interior de los establecimientos como de las áreas comunes del recinto del centro comercial.
El objetivo principal de esta actuación conjunta ha sido reforzar la presencia policial en este enclave de alta concentración turística y comercial para prevenir conductas ilícitas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
8 denuncias en una noche
Como resultado de las inspecciones realizadas, los agentes levantaron un total de ocho actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Todas ellas estuvieron relacionadas con el consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos. Según confirmaron fuentes oficiales, las actuaciones se desarrollaron sin incidentes relevantes.
Apuesta por la coordinación policial
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha subrayado que la cooperación entre los diferentes cuerpos es “clave para reforzar la seguridad y la convivencia en zonas de alta afluencia”. Asimismo, la regidora destacó la importancia de actuar con eficacia desde la prevención.
En la misma línea, el concejal de Policía Local, Héctor Reyes, señaló que este tipo de dispositivos “permiten mejorar la capacidad de respuesta mediante la coordinación entre cuerpos”, situando el foco en la seguridad de los espacios de especial afluencia del municipio.
Esta intervención se enmarca en el marco de colaboración operativa que mantienen la Policía Local y la Policía Canaria para mejorar la prevención y la seguridad ciudadana en el sur de la isla.