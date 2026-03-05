El grito de ‘coraje’ de la madre de Airam tras una semana sin noticias en La Palma

“Coraje”. Es la palabra que hoy sostiene a Mercedes Afonso y a su entorno en La Palma. Tras cumplirse una semana sin nuevos indicios materiales sobre el paradero de Airam Concepción, el joven de 20 años con autismo desaparecido el pasado 16 de febrero, ha llegado un mensaje cargado de simbolismo y afecto.
Su madre ha compartido en redes sociales una foto de una talega con la palabra “coraje” grabada en rojo, un regalo que recibió años atrás y que hoy cobra un significado especial.
“No conozco a nadie más fuerte que a esa querida amiga que me regaló coraje cuando yo lo necesitaba”, reza el texto que Mercedes ha puesto en su perfil, en el que se subraya la valentía y el arrojo necesarios para afrontar estos días de incertidumbre.
La última pista oficial
Desde que el pasado 26 de febrero la Guardia Civil confirmara la localización de un pantalón vaquero en el mar, en la zona de la cabecera norte del Aeropuerto de La Palma, no han trascendido nuevos detalles sobre el avance del caso.
Aquel hallazgo, que reforzó la hipótesis de que el joven pudo haber estado en la línea de costa donde se perdió la señal de su móvil, es hasta la fecha la última pista física confirmada.
Pese a que el operativo ha entrado en una fase de especialización técnica y rastreos en puntos muy concretos, la falta de novedades ha incrementado la angustia de una Isla que sigue volcada en el caso.
Las claves de la desaparición de Airam
A falta de nuevas pistas, estos son los factores que mantienen en alerta a las autoridades:
- El último hallazgo: El pantalón localizado hace una semana presentaba características muy similares a las que vestía Airam. Se sumó a la mochila encontrada previamente en el mismo litoral.
- Comportamiento por TEA: Los expertos insisten en que Airam podría estar en un estado de “colapso sensorial”, lo que le llevaría a esconderse de los equipos de rescate por instinto, moviéndose de noche y de forma sigilosa.
- Llamamiento ciudadano: Se mantiene la petición de no interactuar con él si es avistado. La recomendación es mantener contacto visual a distancia y llamar inmediatamente al 1-1-2 o al 062.