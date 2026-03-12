Una masa de aire polar desde Canadá se acerca a España: ¿afecta a Canarias?

Una masa de aire frío procedente de Canadá se aproximará a España en los próximos días y provocará un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana en gran parte del país. Según explica el meteorólogo José Antonio Maldonado en Meteored, el cambio de tiempo llegará tras el paso de un frente que abrirá la puerta a aire polar. En Canarias, la previsión apunta a calima, viento fuerte y lluvias débiles en el norte de algunas islas.
Un jueves más estable
La jornada de este jueves está siendo la más tranquila de la semana tras varios episodios de inestabilidad en la Península y en los archipiélagos.
Durante los últimos días se han registrado precipitaciones destacadas en distintas zonas del Mediterráneo. El lunes se recogieron más de 45 litros por metro cuadrado en Mallorca, mientras que el martes se superaron los 100 litros por metro cuadrado en la sierra del Maigmó (Alicante).
Tras esta situación, la atención meteorológica se centra ahora en la llegada de una masa de aire frío de origen polar que ha cruzado el Atlántico desde Canadá y que provocará un descenso térmico en la recta final de la semana.
Lluvias débiles en el norte de algunas islas
En el caso de Canarias, Meteored señala que durante estos días se pueden registrar precipitaciones débiles en el norte de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
También se prevén rachas de viento alisio de moderadas a fuertes, un patrón habitual en el Archipiélago.
Además, se espera la presencia de calima en las islas orientales, que podría afectar especialmente a Lanzarote y Fuerteventura.
¿Qué dice la Aemet?
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes, 13 de marzo, una jornada marcada por calima y viento intenso en varias zonas del Archipiélago.
Según la previsión oficial, se esperan probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes orientadas al sur y al oeste de las Islas, así como fenómenos costeros, por lo que se ha situado .
El cielo presentará intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, abriendo amplios claros durante las horas centrales del día. En el resto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
La calima será más significativa en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas.