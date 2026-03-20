La decisión de suspender las clases en Canarias durante la jornada de ayer y hoy ha generado un intenso debate entre quienes apoyan la precaución y quienes la tildan de excesiva. Sin embargo, detrás del cierre de las aulas por el paso de la borrasca Therese, existe un análisis técnico que va mucho más allá de un simple paraguas. Vicky Palma, meteoróloga de Televisión Canaria y referente meteorológico en las Islas fue muy clara en su momento: es planificación operativa.
En declaraciones a Canarias Radio, Palma, tras el paso de la borrasca Claudia en noviembre del año pasado, desgranó los motivos de peso que llevan al Ejecutivo autonómico a decretar la modalidad no presencial en este tipo de situaciones. La experta desvelaba que, tras el azote de un fenómeno de este tipo, como la borrasca Therese en las últimas horas, los servicios de emergencia necesitan una ventana de seguridad para actuar sin el colapso que genera el transporte escolar.
Revisión de infraestructuras: el peligro invisible
“Se necesita revisar estructuras”, afirmaba Palma con claridad. En el momento que nos ocupa, la borrasca Therese ha reactivado barrancos que llevaban meses secos, como el de Las Nieves, y ha dejado rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora que han provocado desprendimientos y caída de ramas en puntos críticos de las vertientes sur y oeste de La Palma.
Según la experta, por muchas guardias que se realicen, los servicios de limpieza y mantenimiento “no dan abasto” durante el pico de este tipo de temporales. La suspensión de las clases permite que los operarios puedan trabajar en las carreteras y centros educativos sin la presión del tráfico masivo, asegurando que ninguna techumbre o muro haya quedado debilitado por el viento huracanado de Therese.
Además, el número de desplazamientos que se realizan habitualmente, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, supone un volumen muy importante dentro de unas carreteras que ya soportan mucho tráfico cuando existe normalidad.
La borrasca Therese se reactiva en Canarias con más lluvias y puede desbordar barrancos
Lo peor de la borrasca Therese en Canarias aún no ha pasado, pese a que haya dado una tregua, ya que esta tarde se reactivarán las precipitaciones intensas en especial en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, islas donde ya han caído más de 100 litros por metro cuadrado desde el jueves.
La jefa del servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha advertido por ello de la necesidad de “no bajar la guardia”, porque hay riesgo de desbordamientos de los barrancos y el terreno está muy inestable debido a la sucesión de borrascas de este invierno, lo que se traduce en desprendimientos.