Muere Tsutomu Shibayama, director de ‘Doraemon’ y referente del anime japonés

El mundo de la animación japonesa despide a uno de sus directores más influyentes. Tsutomu Shibayama, quien estuvo al frente de la serie de televisión de ‘Doraemon’ durante más de dos décadas, falleció el pasado 6 de marzo a la edad de 84 años. La noticia fue confirmada este martes por su productora, Ajia-do Animation Works, a través de un comunicado oficial en el que agradecieron la “amabilidad y dedicación” del que fuera su cofundador y director ejecutivo.
Una carrera forjada en el dibujo
Aunque su nombre quedó ligado para siempre al éxito de ‘Doraemon’, los primeros pasos de Shibayama en la industria fueron como dibujante de manga, utilizando el seudónimo Hajime Sanjo. No fue hasta 1963 cuando dio el salto definitivo al sector de la animación al incorporarse a las filas de Toei Animation, estudio que sirvió de cantera para los grandes talentos de la época.
En 1978, decidió emprender su propio camino junto a Osamu Kobayashi y Michishiro Yamada, fundando el estudio Ajia-do Animation Works. Desde esta plataforma, Shibayama no solo consolidó su liderazgo en la serie del robot azul, sino que extendió su talento a otras producciones de culto como la primera temporada de ‘Ranma ½’, ‘Nintama Rantaro’ y diversos episodios y largometrajes de ‘Chibi Maruko-chan’.
Despedida en la intimidad
Según ha detallado la compañía, el fallecimiento se produjo a consecuencia de un cáncer de pulmón. Siguiendo el deseo de discreción que caracterizó su vida personal, su familia celebró un funeral privado pocos días después del deceso, antes de que la noticia se hiciera pública para sus millones de seguidores en todo el mundo.
Shibayama deja un legado incalculable, habiendo definido la infancia de varias generaciones que crecieron con el humor y la fantasía de sus creaciones, las cuales ayudaron a globalizar el fenómeno del anime a finales del siglo XX.