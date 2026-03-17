Alerta en Las Palmas de Gran Canaria: piden ayuda para localizar a dos mujeres desaparecidas

La Policía Nacional ha emitido un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a dos mujeres desaparecidas en las últimas semanas en Las Palmas de Gran Canaria.
Las autoridades han difundido las descripciones físicas de ambas con el objetivo de obtener cualquier pista que permita dar con su paradero tras perderse su rastro en la capital.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la colaboración de los residentes es “determinante” en estos escenarios. La experiencia en casos previos demuestra que la difusión masiva acelera la obtención de testimonios clave para los investigadores.
Feliciana T. E.: desaparecida el 13 de marzo
La búsqueda más reciente es la de Feliciana T. E., una mujer de 75 años de la que no se tienen noticias desde el pasado 13 de marzo.
Sus características físicas podrían facilitar su identificación. Feliciana destaca por su estatura, ya que mide 1,90 metros. Según la descripción facilitada, tiene los ojos de color marrón y el pelo largo y canoso.
Cualquier persona que crea haberla visto en la zona de la capital o en municipios cercanos debe ponerse en contacto inmediato con las fuerzas de seguridad.
Búsqueda de Eva Fabiola B.S. en la capital grancanaria
De forma paralela, los agentes de la Policía Nacional mantienen activo el dispositivo de búsqueda para localizar a Eva Fabiola B. S., de 60 años. En su caso, la mujer permanece en paradero desconocido desde el pasado 25 de febrero.
Los datos descriptivos aportados por la Jefatura Superior indican que Eva Fabiola mide 1,60 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.
Al haber transcurrido ya varias semanas desde su desaparición, las autoridades insisten en la importancia de revisar cualquier detalle o avistamiento que pudiera haber pasado desapercibido en los días posteriores a finales de febrero.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
Desde la Policía Nacional se recuerda que la ayuda de los ciudadanos de la Isla es una herramienta fundamental para encontrar a las personas desaparecidas.
Las autoridades han sido tajantes al solicitar que cualquier información, por irrelevante que pueda parecer, sea comunicada a través de los canales oficiales. La rapidez en la transmisión de estos datos es vital para el éxito de las investigaciones.
Si usted dispone de alguna información relevante sobre el paradero de Feliciana T. E. o de Eva Fabiola B. S., o cree haber visto a alguna de estas dos mujeres en Las Palmas de Gran Canaria, las autoridades instan a llamar de inmediato al teléfono 091.
Este número de atención de la Policía Nacional está disponible las 24 horas del día para recoger cualquier testimonio que ayude a resolver estas dos alertas activas en Gran Canaria.