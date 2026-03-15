Lo que debería ser una estampa de postal en uno de los parajes más emblemáticos de Tenerife se ha convertido en una imagen de vergüenza colectiva. Un vídeo difundido en la plataforma TikTok por el usuario @celsogonzalezmag ha encendido las alarmas al mostrar una nevera en Los Gigantes, flotando en el mar, en el municipio de Santiago del Teide. El hallazgo no es solo una anécdota surrealista, sino una denuncia social que pone de manifiesto el grave problema de vertidos que asfixia a las costas de Canarias.
El clip, que ya suma miles de visualizaciones, fue grabado desde una pequeña embarcación. En las imágenes se observa con claridad el electrodoméstico de color blanco balanceándose peligrosamente sobre las olas, a escasos metros de los majestuosos acantilados. La reacción en las redes sociales ha sido inmediata: una mezcla de indignación y preocupación por el estado de salud de nuestras aguas.
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Un atentado ecológico en una zona protegida
La aparición de esta nevera en Los Gigantes es especialmente grave si se tiene en cuenta que estas aguas forman parte de una franja marina de alto valor ecológico. Este entorno es el hogar de numerosas especies de cetáceos y tortugas marinas que podrían sufrir daños irreparables al colisionar con el aparato o al ingerir los componentes tóxicos y plásticos que estos electrodomésticos desprenden al deteriorarse en el mar.
Expertos en medio ambiente califican este hecho como un “giro radical” en la falta de conciencia ciudadana. No se trata de un pequeño residuo, sino de un objeto de gran volumen cuya presencia en el océano solo puede explicarse por una negligencia grave o un vertido intencionado. Este incidente cambia las reglas del debate sobre la vigilancia en nuestro litoral, exigiendo medidas más severas contra quienes utilizan el mar como un vertedero.