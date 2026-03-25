Omayra Cazorla, tajante sobre el momento que vive Petite Lorena en su gira: “Ha tenido que interiorizarlo”

La humorista canaria Omayra Cazorla ha puesto voz a lo que muchos ya perciben en el panorama del humor: el ascenso imparable de Petite Lorena. Durante su participación en el podcast Helado Oscuro, Cazorla elogió a la cómica y actriz canaria, que actualmente está llenando teatros en Península y Latinoamérica.
“Para mí, Petite era solo cuestión de tiempo”, afirmó Cazorla durante la conversación, dejando claro que el éxito de la humorista no le ha sorprendido. “Siempre le he dicho: hermana, lo que haces es cuestión de tiempo… y mira, boom”.
La humorista destacó que el crecimiento de Petite Lorena no solo se ha consolidado a nivel nacional, sino que ha dado el salto internacional con fuerza. “Está llenando en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en Argentina… es que es muy buena”, insistió.
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“Hay talento que sabes que va a explotar. ⚡ Solo es cuestión de tiempo. De repente… teatros llenos en Latinoamérica. Y aún así, casi nadie lo cuenta.”♬ sonido original – Helado Oscuro Podcast
Durante la entrevista, Cazorla también puso el foco en el impacto personal que supone este tipo de éxito repentino. Según explicó, ha hablado con Petite Lorena sobre cómo está gestionando este momento: “Ha tenido sus momentos de tener que interiorizar todo lo que está pasando porque ha sido de golpe”.
Este crecimiento acelerado, acompañado de giras internacionales y teatros llenos, ha convertido a la humorista en una de las figuras emergentes más destacadas del humor en español.
De Canarias a Latinoamérica
El testimonio de Cazorla refleja además un sentimiento de orgullo compartido dentro de la escena canaria. La idea de que una humorista de las Islas esté triunfando fuera de España no pasa desapercibida.
Una canaria “está llenando teatros en Latinoamérica”, subrayó, en un comentario que mezcla admiración y reivindicación del talento que surge desde las Islas.
El fenómeno Petite Lorena se consolida así como uno de los casos más llamativos del momento, con una proyección internacional que, según quienes la conocen de cerca, no ha hecho más que empezar.
Su show ‘Tremenda’
En una reciente entrevista para DIARIO DE AVISOS, la cómica Petite Lorena, comparó al público de Canarias con el público internacional, destacando: “Nos reímos de las mismas cosas. Es cierto que en ocasiones hago esto que solemos hacer los cómicos de reflexionar sobre el chiste; de preguntarnos si una determinada historia va a ser entendida igual en Galicia que en Barcelona, que en Santiago del Teide. Y también es verdad que los localismos siempre están ahí, si mencionas, por ejemplo, a alguien en concreto vinculado a ese lugar. Pero nos reímos exactamente de lo mismo. Hacen gracia las mismas cosas porque también nos duelen las mismas cosas”.
La gira por la Península e Hispanoamérica, un nuevo recorrido que, según confiesa en esta entrevista, le llena de emoción. Revela así la pasión que siente hacia un oficio, hacia un arte, que se plasma “sobre el escenario y con la gente”.