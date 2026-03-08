Un cartel del supermercado desata el debate: “En Tenerife las papas no se sancochan”

Una simple etiqueta en un supermercado de Santa Cruz de Tenerife ha terminado reabriendo uno de los debates más conocidos, y más divertidos, entre tinerfeños y grancanarios: si las papas se guisan o se sancochan.
La conversación comenzó este domingo, 8 de marzo de 2026, a raíz de una publicación en la red social X de la usuaria @Missgeluchita, que compartió la imagen de un cartel visto en un supermercado del Centro Comercial Meridiano.
En la fotografía aparece una oferta de “papas sancochar”, variedad Cara-blanca, anunciadas a 1,33 euros el kilo dentro de una promoción del supermercado.
El detalle no tardó en llamar la atención de la usuaria, que acompañó la imagen con un comentario que rápidamente comenzó a circular en redes.
“En Tenerife las papas se guisan, no se sancochan”, escribió.
El mensaje se viralizó rápidamente y generó decenas de respuestas que reavivaron el clásico debate lingüístico sobre cómo se cocinan las papas en Canarias.
El debate entre Islas: ¿guisar o sancochar las papas?
La diferencia entre guisar y sancochar es uno de los pequeños matices del habla canaria que suelen provocar bromas entre Islas.
En Tenerife muchas personas utilizan el verbo guisar las papas, mientras que en Gran Canaria es frecuente escuchar sancochar, especialmente cuando se trata de cocerlas en agua con sal.
Más que una discusión real, se trata de un pique humorístico entre tinerfeños y grancanarios, muy habitual en redes sociales cuando aparece alguna referencia gastronómica.
El cartel del supermercado fue suficiente para que el tema volviera a aparecer en conversación.
Los comentarios que encendieron las bromas en redes
La publicación generó respuestas de usuarios que reaccionaron con humor al debate.
Uno de ellos fue el usuario @frandelgado651, que escribió:
“¿Y qué carajo pasa si se dice guisar o sancochar… jodixs insularistas!!”.
Otro comentario que llamó la atención fue el del usuario @andamio1964, que añadió una anécdota sobre el origen del cartel:
“Por si vale de algo, el rotulista es nacido y criado en El Toscal… veo un problema de identidad chicha, y gordo”.
Las respuestas continuaron acumulándose con bromas, ironías y comentarios sobre el eterno pique entre Islas.
El Diccionario de Canarismos aclara qué significa “sancochar”
Más allá del debate, el término sancochar tiene una definición clara en el Diccionario Básico de Canarismos.
Según esta obra lingüística, sancochar significa “guisar con agua y sal papas, batata, pescado, huevos o verduras”.
Es decir, desde el punto de vista del vocabulario canario, sancochar es precisamente cocer o guisar alimentos en agua con sal, una técnica muy habitual en la gastronomía tradicional del Archipiélago.
La definición confirma que ambos términos pueden aparecer en el uso cotidiano, aunque en la práctica cada Isla tenga sus propias preferencias lingüísticas.