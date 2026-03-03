“¡A la de tres!”: los pasajeros de una guagua en Tenerife deciden mover un coche a pulso para poder pasar

Un imprevisto con una guagua en Tenerife se ha convertido en uno de los vídeos más comentados en TikTok en las últimas horas. La usuaria Luis Ángela Gabriela (@soyluisangela) publicó este domingo una escena grabada desde el interior del vehículo que ha generado numerosas reacciones.
El vídeo comienza con un texto sobreimpreso: “pov: tienes que bajarte de la guagua porque alguien aparcó mal pero los canarios son personas que resuelven”. En la descripción añade: “Tenerife y su gente no dejan de sorprenderme, me encanta”.
Un coche bloquea el paso y los pasajeros intervienen
En las imágenes se observa cómo la guagua se detiene porque un coche mal aparcado impide el paso. Ante la situación, varias personas bajan del vehículo y, entre risas, intentan mover el coche para colocarlo correctamente y despejar la vía.
La escena llama la atención de quienes están presentes. Desde el interior se aprecia cómo el grupo coordina el movimiento del vehículo hasta lograr apartarlo lo suficiente para que la guagua pueda continuar su trayecto.
No se especifica el punto exacto en el que ocurrió, pero el momento ha conectado con muchos usuarios por la reacción colectiva ante el contratiempo.
Decenas de reacciones en redes
La publicación ha acumulado comentarios en pocos días. La mayoría de los usuarios han respondido con mensajes de risa y muestras de apoyo.
El vídeo se suma así a otros contenidos virales que muestran situaciones cotidianas en Tenerife y que terminan generando conversación en TikTok, en este caso por una maniobra improvisada que permitió que la guagua siguiera su recorrido.
@soyluisangela Tenerife y su gente no dejan de sorprenderme, me encanta 🤣🥰