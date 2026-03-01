“La fuerza del gofio”: mueven un coche a pulso para que la guagua pueda seguir su ruta en Tenerife

Hay situaciones que definen el carácter de un pueblo, y lo ocurrido recientemente en Tenerife con una guagua y coche es el ejemplo perfecto de que, en las Islas, ante un problema siempre hay alguien que “resuelve”.
La escena, captada por testigos presenciales, muestra cómo la solidaridad y la fuerza bruta (con un toque de humor) ganaron la partida al incivismo.
Un bloqueo que no pudo con el ingenio
Todo comenzó con una estampa lamentable pero habitual: un vehículo mal estacionado impedía el giro de una guagua de Titsa, dejando al transporte público y a sus pasajeros atrapados en un callejón sin salida.
Lo que en cualquier otro lugar habría terminado en una llamada a la grúa y horas de espera, en Tenerife se convirtió en una acción colectiva de película.
Sin pensarlo dos veces, varios ciudadanos se bajaron de la guagua y se unieron a otros peatones para rodear el coche infractor. Coordinados y al grito de ánimo de los presentes, comenzaron a balancear y desplazar el vehículo lateralmente.
En apenas unos segundos, y haciendo gala de lo que en los comentarios del vídeo han bautizado como “la fuerza del gofio”, lograron desplazar el coche lo suficiente para que la guagua pudiera pasar.